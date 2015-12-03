У Франції запустили ракету-носій з українським двигуном (відео)
15:58, 03 грудня 2015Промисловість
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У Французькій Гвіані стартувала ракета-носій Vega з українським двигуном.
Скріншот відео
Як повідомляє компанія Arianespace, ракета повинна вивести на розрахункову орбіту демонстраційний апарат LISA Pathfinder, пише Росбалт.
Згідно з повідомленням, апарат призначений для перевірки загальної теорії відносності. Як відзначили в компанії, у виготовленні ракети-носія Vega використано двигун, що використовується в ракеті-носії Союз українського виробництва.
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Відзначається, що попередній пуск, призначений на 2 грудня, було перенесено у зв'язку з деякими проблемами з ракетою-носієм Vega.
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