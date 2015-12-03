Настав час забути про радянське минуле: "Укроборонпром" розробив для армії нову РСЗВ "Верба"

Про це повідомляє прес-служба концерну.

За словами розробників, це нове покоління відомих "Градів".

Повідомляється, що система розміщена на шасі "КрАЗ" і оснащена кабіною на 5 місць.

"Управління вогнем, прицілювання і навіть перезарядки здійснюється в автоматичному режимі з кабіни, без безпосереднього втручання солдатів в її роботу", - відзначили в концерні.

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Маса системи "Верба" досягає майже 20 т, вона здатна розвивати швидкість до 85 км/год.

"Настав час, коли треба припиняти їздити на радянському минулому і починати дивитися в перспективу. "Верба" - це те озброєння, яке повинно надходити в армію в промислових масштабах", - зазначив директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" в грудні відправить чергову партію танків "Оплот" за експортним контрактом у Таїланд