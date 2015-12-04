Кремль почав прораховувати ризики від можливих турецьких контрсанкцій

За даними джерел "Ъ", Мінпромторг РФ запропонував автоконцернам, які працюють у Росії, відмовитися від турецьких автокомпонентів, щоб "хеджувати ризики" можливого припинення їх поставок. Одночасно виробники зерна, що експортують значну частину продукції до Туреччини, вже всерйоз розглядають ризики втрати цих контрактів.

У середу пізно ввечері прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу, виступаючи перед бізнесом, заявив, що Анкара розробила і готова запровадити заходи компенсації збитку від оголошених Росією економічних санкцій. "Хто б не постраждав, готові заходи, щоб компенсувати їх збитки. Якщо буде потрібно, ми зробимо необхідні кроки",— попередив він, звертаючись "до російських друзів", додав: — Давайте не будемо псувати відносини економічними санкціями". Турецький прем'єр не пояснив, про які саме можливі заходи йдеться.

Джерела "Ъ" серед автоконцернів кажуть, що Мінпромторг почав прораховувати ризики ще до заяв турецького прем'єра.

Цього тижня міністерство рекомендувало "проаналізувати можливість переорієнтації постачань автокомпонентів з турецьких постачальників" і цікавилося термінами, в які це можна зробити.

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Співрозмовники "Ъ" запевняють, що рекомендація Мінпромторгу "не пов'язані з можливістю заборони з боку Росії на поставки турецьких компонентів". У міністерстві "побоюються турецьких санкцій", які, зокрема, можуть бути спрямовані саме на залежні від імпорту постачання автокомпонентів, і "хочуть хеджувати ризики".

Російська влада поки не планує вводити заборону на поставки промислових товарів з Туреччини — в понеділок про це говорив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов. Втім, віце-прем'єр Аркадій Дворкович додавав, що Мінпромторгу доручено опрацювати перелік обмежень щодо промтоварів, "який за необхідності може бути введений в дію". Зараз автокомпоненти та комплектуючі з Туреччини йдуть через митницю без затримок, запевняв у середу перший заступник глави ФМС Росії Володимир Малінін. Втім, джерела "Ъ" в автопромі кажуть, що проблеми з ввезенням автокомпонентів через посилений митний контроль, що почалися після введення санкцій проти Туреччини, зберігаються навіть після того, як стало відомо, що промпродукция не потрапляє під санкції.

Реакція галузі на рекомендацію Мінпромторгу була негативною, розповідають джерела "Ъ", і зараз компанії "збирають переконливу доказову базу, яка пояснює, що цього не варто робити". Співрозмовники "Ъ" відзначають, що іноземним автоконцернам, які працюють в Росії, замінити постачальників буде простіше, ніж російським автозаводам, оскільки у них є постачальники аналогічних деталей в інших країнах.

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Набагато рішучіше готуватися до можливих контрсанкциям почали зерновики. Джерело у великій міжнародній трейдерської компанії розповіло, що ряд учасників ринку призупинив підписання контрактів з Туреччиною на експорт зерна. "Зараз вивозиться зерно за грудневими контрактами, але на січень поки не укладаються контракти, почекаємо січня-лютого",— уточнив співбесідник "Ъ". Експортери побоюються заходів Туреччини у відповідь на введені проти неї санкції РФ. Нервозність на ринку вже призвела до того, що трейдери почали закладати ризики у вартість зерна.

Поки турецька влада не робила заяв щодо можливої заборони на імпорт російського зерна. Але Туреччина повідомила, що починає продаж на внутрішньому ринку пшениці з фонду Turkish Grain Board (держкомпанія, що регулює ринок зерна в Туреччині), де зараз більше 2,6 млн тонн зерна. Ці обсяги дозволять Туреччині виконати експортні контракти, навіть відмовившись від російського імпорту, але вже навесні і влітку проблема дефіциту знову виникне, кажуть експерти.

Минулого сезону частка Туреччини в загальному обсязі російського зернового експорту становила 20%, в поточному через гарний турецький врожай і скорочення експортних контрактів вона знизилася до 12%. У Мінсільгоспі РФ заявили, що Москва не буде пропонувати обмежувати постачання зерна в Туреччину, а ймовірність заборони з боку Анкари "дуже низька". Тим не менше міністерство "готується до пошуку альтернативних ринків, альтернативних каналів".