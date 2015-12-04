У Львові завершили виготовлення для армії першої партії бронетранспортерів "Дозор-Б"
12:39, 04 грудня 2015Промисловість
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На Львівському бронетанковому заводі завершилося виготовлення першої партії сучасних бронетранспортерів БТР "Дозор-Б".
Загальне замовлення - 150 повнопривідних бойових машин / Facebook
Про це повідомляє "112 Україна".
"Дозор-Б" вміщає до 10 осіб і здатний не тільки вражати ворожі об'єкти, але і захищати екіпаж від десантного вогню.
Загальне замовлення - 150 повнопривідних бойових машин, вартість одного такого БТР - 4 млн грн.
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У Міноборони заявили, що готові прийняти машини на озброєння за умови повторного проходження випробувань, які "Дозор-Б" провалив.
Раніше в Міноборони заявили, що до кінця року Збройні сили України отримають 10 бойових машин "Дозор-Б".
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