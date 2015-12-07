Зростання промвиробництва Німеччини не виправдало прогнозів

Обсяг промислового виробництва в Німеччині з урахуванням сезонних коливань в жовтні зріс на 0,2% порівняно з вереснем, випливає з даних міністерства економіки і технологій Німеччини.

Аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували збільшення показника на 0,7% в місячному вираженні, передає Прайм.

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У річному вираженні промисловість Німеччини не змінилася. При цьому даний показник вересня був переглянутий у бік збільшення до 0,4% з 0,2%.