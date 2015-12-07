Корпорації Toshiba загрожує рекордний штраф через скандал з недостовірною звітністю

Японська Комісія з нагляду за цінними паперами і біржами (Securities and Exchange Surveillance Commission) може оштрафувати корпорацію Toshiba на рекордну для регулятора суму в 7,37 млрд ієн ($60 млн) за публікацію недостовірної інформації про прибуток за декілька років, передає Газета.RU з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що Toshiba зарезервувала 8,4 млрд ієн в рахунок можливого штрафу. Крім того, Комісія розглядає можливість притягнення до відповідальності колишніх керівників японської компанії.

Читайте такожToshiba анонсувала власний гібрид планшета і ноутбука з надчітким дисплеємРаніше повідомлялося, що японська корпорація Toshiba, яка перебуває в епіцентрі скандалу через фінансову звітність, намагається позбутися від зобов'язань щодо придбання в США скрапленого природного газу (СПГ) на $7,4 млрд, які вона підписала два роки тому в рамках плану по збільшенню продажів турбін для електростанцій.

Крім того, компанія планувала змінити структуру ради директорів після скандалу зі звітністю.