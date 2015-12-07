У Росії на тлі конфлікту з Туреччиною надумали знищувати контрабандний одяг

Міністерство промисловості і торгівлі РФ підготувало поправки в законодавство, які дозволять прискорити процес знищення продукції легкої промисловості, що нелегально ввозиться до Росії, пишуть «Известия».

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За словами заступника голови Мінпромторгу Віктора Євтухова, у відомстві розробили два пакети поправок для боротьби з продукцією, яка ввозиться з порушенням митних правил. Якщо досі конфіскований одяг треба було спочатку переводити у власність держави, то з прийняттям поправок знищувати вилучені товари можна буде вже після рішення суду.

За словами Євтухова, поправки дозволять не зберігати конфісковані товари на складах, звідки вони поверталися в країну походження, або відправлялися на так звані розпродажі "митного конфіскату". Завдяки ініціативі Мінпромторгу затриманий одяг можна буде подрібнювати і захоронювати або застосовувати в якості вторинної сировини в інших галузях (наприклад, в будівельних сумішах). Спалювати одяг, за словами чиновника, не будуть.

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В Асоціації текстильників Росії виданню повідомили, що за підсумками 2014 року ринок ввезених товарів легкої промисловості становив $23 млрд, з них $9 млрд припало на контрабанду і контрафакт, а в якості мит країна недоотримала $1 млрд. При цьому рівень контрабанди та контрафакту в інших країнах становить максимум 2%, підрахували текстильники.

За словами голови асоціації Шамхала Ільдарова, досить знищити продукції на $10 млрд, щоб повністю вирішити проблему контрафакту.

У 2014 році до Росії було імпортовано одягу на 326,7 млрд рублів, повідомили в Мінпромторгу. Найбільша частка у Китаю — 46,3%, далі йде Бангладеш (7,03%), Туреччина (6,5%), Італія (5,27%), Білорусь (4,86%), В'єтнам (3,84%), Індія (3,59%), Узбекистан (2,04%), Шрі-Ланка (1,61%).