Південна Корея знайшла заміну російським вертольотам

За даними газети "Тона ільбо", компанія уклала контракт на поставку першого вертольота Surion управлінню лісового господарства Південної Кореї в 2017 році на суму 20,5 млрд вон (близько $20 млн). Масштаби ринку для цих вертольотів оцінюються в 1,8 трлн південнокорейських вон (близько $1,5 млрд), повідомляє Прайм.

Управління лісового господарства досі використовувало 45 іноземних вертольотів, у тому числі 30 російських KA-32.

"Розширення поставок вітчизняних вертольотів державним структурам дозволять запобігти величезному витоку валюти за кордон", — наводить газета думку голови KAI Ха Сон Йона. За його словами, такі поставки "підвищать інтерес і довіру з боку іноземних клієнтів та матимуть позитивний вплив на експорт" Південної Кореї.

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У вересні Міністерство земель і транспорту Південної Кореї заявило про проведення екстреної перевірки двигунів Ka-32 через можливі проблеми, які були виявлені в роботі двигунів восьми російських вертольотів, що експлуатуються в Південній Кореї.

Постачання багатоцільових вертольотів Ка-32 для потреб південнокорейських операторів здійснюються з 1993 року.