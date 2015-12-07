Україна досі платить Росії за продовження терміну експлуатації літаків

За інформацією «Дзеркала тижня», на 16 листопада 2015 року у Реєстрі цивільних повітряних суден України було зареєстровано 191 повітряне судно, вироблене в СРСР або Росії, з них 145 – пасажирсько-транспортної категорії. Всі судна, вироблені в СРСР, вже перевищили термін експлуатації, а поодинокі екземпляри, виготовлені після розпаду Союзу, вже наблизилися до критичної межі.

Існуючі правила вимагають при збільшенні терміну експлуатації повітряного судна проведення відповідних сертифікаційних робіт, результати яких затверджуються Державіаслужбою України.

Проблема полягає в тому, що жодне з російських КБ не сертифіковане в Україні як Розробник авіаційної техніки.

При цьому розробка програми робіт продовження ресурсних показників і календарних термінів обходиться в десятки тисяч доларів в рік, а російські розробники вимагають, щоб роботи з програмами проводилися російськими ремонтними організаціями. Тобто, українська сторона платить Росії, в той час як достовірність документації та якість робіт нею не контролюється.

Крім того, останнім часом російські КБ стали практикувати видачу висновків щодо продовження календарних термінів служби і ресурсних показників літакам української реєстрації «заочно», без обстеження літаків, аналізу стану і проведення будь-яких відновлювальних робіт.

Це не тільки незаконно за російським, українським і міжнародним законодавством, але й ставить під загрозу життя пасажирів і екіпажів, оскільки відповідальність за безпечну експлуатацію повітряного судна несе Україна.

Як зазначає «Дзеркало тижня», сьогодні в Україні є достатня кількість сертифікованих авіаційних підприємств, здатних виконувати всі необхідні роботи. Більше того, є і сертифіковані організації – Розробники авіаційної техніки, які можуть законно розробляти програми продовження ресурсних показників і календарних термінів служби радянських (російських) літаків. Це буде вигідно не тільки з позиції вартості послуг, але й з точки зору відповідності європейським стандартам безпеки польотів.

Головне – це та сама горезвісна «політична воля», якої, на жаль, сьогодні так не вистачає Україні, резюмує «Дзеркало тижня».