Україна за час неоголошеної війни втратила близько 20% економічного потенціалу – Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін заявляє, що Україна за час неоголошеної війни втратила близько 20% економічного потенціалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках презентації монографії "Донбас і Крим: ціна повернення", підготовлена вченими інституту.

"В цілому за час неоголошеної війни Україна втратила близько 20% економічного потенціалу. Виробництво промислової продукції в Донецькій і Луганській областях скоротилося, завмерши на рівні 20-25%, порівняно з 2013-м роком", - сказав Горбулін.

Крім того, додав він, "традиційно зав'язаний на вугіллі з Донбасу" паливно-енергетичний комплекс України втратив половину шахт. "На підконтрольній території Україні з 150 шахт працює лише 24", - зазначив експерт.

Також постраждала транспортна інфраструктура. "Це не лише аеропорти "Донецьк" і "Луганськ". Це розрив логістичних зв'язків на 1 700 кілометрів", - сказав Горбулін і додав, що "приблизний збиток - майже 5 мільярдів гривень".

Експерт також констатував втрату контролю над більш ніж 400 кілометрами ділянки державного кордону, через які сьогодні "на окуповані території Донбасу з Росії йдуть основні потоки експорту і бойовиків, і зброї".

"Йдуть щодня, щоночі. Це створює велику загрозу для національної безпеки нашої країни", - наголосив В.горбулін.

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Говорячи про анексію Криму, він зазначив, що "в цінах 2014-го року збиток втрат від анексії Криму перевищив 1 трильйон 200 мільярдів гривень". "У Криму залишилися найбільші промислові підприємства. Значна частка виноробної галузі, риболовецького флоту. Більше тисячі відділень українських банків закрилася. Найтяжчих втрат зазнала наука", - сказав директор інституту.