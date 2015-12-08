10 грудня гірники вийдуть протестувати проти підвищення залізничних тарифів, – Волинець

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, першими зростання залізничних тарифів відчують на собі працівники видобувної промисловості та металурги.

"Виникає таке відчуття, що свідомо ведуть до розвалу економіки країни і скорочення робочих місць. І, якщо ми говоримо в даному випадку про економічно необґрунтоване підняття тарифів на перевезення, особливо по першому і по другому класах, то це призведе до втрати робочих місць навіть у середньому та малому бізнесі. Тому що скорочуються робочі місця в промисловості, зменшується заробітна плата і доходи громадян, платоспроможність падає, і люди не можуть купити навіть товари першої необхідності та продукти харчування", - зазначив Михайло Волинець.

Він додав, що 10 грудня Незалежна профспілка гірників починає акції протесту по всій Україні. Одне з ключових вимог – відмова від підвищення тарифів на залізничні перевезення.

"Вуглярі та шахтарі, які видобувають залізну руду, марганець, кольорові метали – працівники видобувної промисловості – з першої зміни починаємо позмінні збори з затримкою спуску в шахту на одну годину. У ряді міст і регіонів шахтарі вийдуть на площі, поставлять намети. На тлі невиплати заробітної плати та скорочення заборгованості по заробітній платі, розвалу підприємств добувної промисловості також буде розглядатися питання про залізничні тарифи", - уточнив Михайло Волинець.

Голова НПГУ підкреслив, що питання тарифів мало обговорюватися з роботодавцями та профспілками, проте влада уникає відкритого діалогу з трудовими колективами. В результаті своїми діями Мінінфраструктури спровокує в Україні масові страйки. Ситуація може розвиватися за аналогією з протестами водіїв-далекобійників в Росії.

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"Необґрунтоване, різке підвищення тарифів на перевезення веде до збитків підприємств і погіршення конкуренції не лише всередині країни, але й на міжнародному рівні. Генеральна угода передбачає, що у разі збільшення тарифів, мають проводитися консультації з профспілками. Якщо цього не відбувається, то профспілки будуть вимагати переведення цього в публічну сферу обговорення", - заявив Михайло Волинець.

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Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури розробило наказ про підвищення залізничних тарифів на 30% протягом 2016 року. Зростання тарифів відбудеться в два етапи – на 15% з 1 січня і на 15% з 1 липня. Міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення сильноударит по українській промисловості, в першу чергу, по вугільній галузі.