З 20 грудня запрацює зона вільної торгівлі між Південною Кореєю і Китаєм

Угода про вільну торгівлю між Південною Кореєю і Китаєм набуде чинності 20 грудня, через півроку після підписання документа, спрямованого на зниження тарифів й інших торгових бар'єрів, передає Газета.RU з посиланням на Yonhapnews.

Після трьох років переговорів Китай і Південна Корея досягли компромісу щодо підписання угоди про вільну торгівлю в листопаді минулого року.

Читайте такожУкраїна і Китай будуть нарощувати вантажоперевезення в обхід РосіїЗа підсумками операції будуть скасовані тарифи приблизно на 90% вантажів між двома країнами протягом наступних 20 років.

Китай є найбільшим торговельним партнером Південної Кореї, товарообіг між країнами в 2014 році склав близько $290 млрд.