Росія не вірить у компроміс щодо асоціації Україна-ЄС: знову погрожує захисними заходами

В уряді РФ знову заявили, що ймовірність досягнення до кінця цього року компромісу щодо асоціації України з ЄС невелика, Росія після 1 січня застосує заходи щодо захисту своїх економічних інтересів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку РФ, про це глава російського міністерства Олексій Улюкаєв сказав на зустрічі з міністром економіки Словацької Республіки Васілом Гудаком.

«Поки що ні за формою, ні за змістом прийнятної пропозиції щодо вирішення наших тривог ми не отримали», - сказав Улюкаєв.

Він наголосив, що ймовірність досягнення до кінця цього року компромісу щодо асоціації України з ЄС невелика.

«У нас є всі підстави не тільки для застосування ставок режиму найбільшого сприяння, а й призупинення в цілому дії преференційного режиму в рамках ЗВТ СНД щодо України», - заявив він.

За його словами, при формуванні позиції російські переговорщики завжди виходили з необхідності збереження торгово-економічного співробітництва для забезпечення розвитку торгівлі в регіоні як засобу досягнення інклюзивного економічного зростання. Таким чином, переговори Україна-ЄС-Росія ведуться в галузі технічного регулювання, санітарного та фітосанітарного контролю, митного адміністрування, тарифного регулювання, а також у сфері енергетики та захисту російських інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Водночас РФ заявляє про необхідність відтермінувати набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

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1 грудня Росія, зокрема, висунула умови про відтермінування на 10 років запровадження фітосанітарних і технічних стандартів ЄС.

Своєю чергою прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна відкидає цю пропозицію РФ і виконає всі свої зобов'язання в рамках раніше прийнятих рішень щодо Зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Очікується, що чергові тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії про застосування поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та Євросоюзом на рівні міністрів можуть відбутися до кінця цього року.