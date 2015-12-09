Російський АвтоВАЗ через падіння ринку скоротить робочий тиждень
Російський АвтоВАЗ планує перевести персонал на чотириденний робочий тиждень на півроку, що дозволить уникнути скорочень серед співробітників.
Про це «РИА Новости» повідомив голова профспілки заводу Сергій Зайцев.
Він уточнив, що наказ про перехід на чотириденку ще не вийшов, але вчора учасники засідання профкому проект документа розглянули і погодили.
За словами Зайцева, планується, що скорочений робочий тиждень буде введений на підприємстві з 15 лютого 2016 року на шість місяців. Залежно від ситуації на ринку профспілка може попросити продовжити програму на такий же термін.
Зайцев відзначив, що у разі переходу на чотириденний робочий тиждень заробітна плата співробітників скоротиться на 20%, але при цьому кожному гарантується робоче місце. «Оскільки в цей період, протягом півроку, не можна проводити масових скорочень. Для нас, як для профспілки, це дуже важливо», — зазначив Зайцев.
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Інформація про можливі скорочення на АвтоВАЗі з'явилася в жовтні в самарських ЗМІ з посиланням на депутата Держдуми і заступника голови Союзу машинобудівників Росії Володимира Гутенева. В інтерв'ю місцевому телеканалу парламентарій заявив, що на підприємстві в 2016 році можуть скоротити від 2,5 до 6 тисяч осіб. Президент АвтоВАЗу Бу Андерссон в грудні заявив, що "плани щодо персоналу будуть озвучені пізніше".
Оптимізація персоналу на АвтоВАЗі почалася в лютому 2014 року. Протягом року з автогіганта за угодою сторін було звільнено близько 6 тисяч осіб. Основна причина скорочення персоналу — падіння авторинку і зниження витрат.
У 2015 році ВАТ "АвтоВАЗ" заявило про продовження скорочень. В компанії планували скоротити не більше 1100 осіб. Крім того, діє програма, згідно з якою працівники можуть звільнитися за угодою сторін. Бажаючим покинути компанію в період з 10 березня по 15 квітня виплачувалися компенсації в розмірі чотирьох середньомісячних заробітків, з 16 квітня по 15 травня — у розмірі трьох. Робітникам, які звільнилися до кінця листопада, буде виплачуватися по три оклади.