Переговори про ЗВТ: РФ вимагає повернути ГОСТи та відмовитися від стандартів ЄС - ЗМІ

РФ вимагає, щоби Україна повернулася до стандартів ГОСТ та ДСТУ, які діяли навесні 2014 року.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, Москва вимагає повернути в промисловості старі норми українського нормативного поля, несумісні з європейськими. І це має торкнутися навіть тих сфер, де такі технічні регламенти вже запроваджені.

У російському проекті вказано, Київ має повернути всі ГОСТи та ДСТУ, які діяли станом на весну 2014 року. "Тобто ми маємо забути про європейські стандарти і для промтоварів, і для продовольчої продукції", - підкреслює видання.

Росія раніше вже визначила та погодила з ЄС та Україною сім промислових категорій, що цікавлять її найбільше (переважно – у сфері машинобудування). В них неєвропейські норми мають зберігатися "до 2025 року", а в усіх інших – "на термін до 5 років".

Крім того, для російських товарів, які постачаються на територію України, пропонується довічно (адже дата завершення періоду не зазначена) застосовувати не українські стандарти, адаптовані до вимог ЄС, а "технічне регулювання та фітосанітарні стандарти СНД".

Повідомляється, що в разі узгодження всіх перерахованих вимог Російська Федерація готова відмовитися від своїх намірів впровадити з 1 січня економічні санкції проти України.

Як повідомляв УНІАН, створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачено відповідною Угодою, яка є частиною Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Шкоду, яку може бути завдано економіці України у разі прийняття рішення про ембарго, оцінюють в 600 млн дол.

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Євросоюз і Україна неодноразово заявляли, що не мають наміру відкладати введення ЗВТ, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Крім того, 16 грудня відбудеться міні-саміт, де будуть розглянуті питання безвізового режиму і введення з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.