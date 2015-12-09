"Антонов" може назвати свій новий Ан-178 на честь Бандери

Про це йдеться на сторінці "Антонова" у Facebook.

Саме за цей варіант користувачі віддали понад 2 500 голосів. Далі зі значним відривом слідують варіанти Амет-Хан Султан і "Кіборг". За кожен з них проголосували понад 700 разів.

Крім того, серед запропонованих користувачами соціальної мережі імен - Надія, Конан, Чумак, Сапсан, Майдан, Фенікс, Дельнин та інші. Проголосувати за вподобаний варіант можна до 19 грудня, поставивши лайк на сторінці "Антонова" в соцмережі.

Нагадаємо, що конкурс на "народну назву" для літака Ан-178 стартував ще 22 жовтня. Користувачі мережі можуть запропонувати свій варіант назви або проголосувати за запропоновані раніше. Переможцем стане ім'я, яке отримало більшу кількість лайків.

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"Розробка літака тривала менше 3,5 років, що є своєрідним рекордом для авіаційної галузі. Від завершення побудови літака до його першого польоту пройшло всього 20 днів. А менше, ніж за місяць Ан-178 вдало дебютував на світовому авіашоу Ле Бурже – 2015", - розповіли в компанії про новий літак.