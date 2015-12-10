ОГХК перевиконала доручення уряду по фінансових показниках Запорізького титано-магнієвого комбінату

«Запорізький титано-магнієвий комбінат за результатами 2015 року збільшить показник чистого прибутку з 35 млн грн до 41,7 млн грн, а чистий дохід – до 1,7 млрд грн порівняно з 1,4 млрд грн у 2014 році», - коментує перший заступник генерального директора ДП «ОГХК» Олександр Гладушко. Він наголосив, що комбінату доводиться працювати в умовах суттєвого падіння світових цін на готову титанову продукцію.

Керівництво «ОГХК2 взяло участь у зборах учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на правах компанії, яка керує 51% підприємства за дорученням уряду. На зборах був затверджений фінансовий план комбінату на 2015 р.

Довідка. Державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ДП «ОГХК») розпочало фактичну діяльність з серпня 2014 р., коли уряд України вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Також компанія керує 51% ТОВ «ЗТМК» згідно з рішенням Кабінету міністрів.