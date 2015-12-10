Маккейн вимагає заборонити використання в США російських ракетних двигунів

У листі до міністра оборони Ештона Картера Маккейн закликав до заморожування ряду платежів консорціуму United Launch Alliance, створеному Lockheed Martin Corp і Boeing Co, який він звинуватив у висуненні "неприйнятних" і "сумнівних" вимог в спробі домогтися зняття заборони на використання російських ракетних двигунів РД-180 для своїх носіїв Atlas 5.

ULA заявив минулого місяця, що не буде брати участь у тендері міністерства оборони на запуск супутника системи GPS, поступившись SpaceX. Маккейн сказав, що це було зроблено для того, щоб змусити Конгрес пом'якшити заборону на двигуни, введену після анексії Росією Криму минулого року, пише Рейтер.

"Я вважаю, що ці тактики неприйнятні і спрямовані на підтримку зусиль в Конгресі, метою яких є підрив процесу видачі дозволів, - сказав Маккейн Картеру. - Беручи до уваги ці дії і рішення ULA не брати участь в тендері на запуск Phase IA, комітет зі збройних сил повинен буде розглянути запровадження необмеженої заборони на використання російських ракетних двигунів".

Військовий бюджет США на 2016 рік, затверджений минулого місяця, дозволить ULA використовувати ще чотири двигуни РД-180 для військових запусків, замість п'яти, схвалених для використання минулого року.

ULA повідомив, що не може брати участь у тендері через те, як він влаштований, а також тому, що йому не вистачає двигунів РД-180 для носіїв Atlas 5 після відхилення Пентагоном прохання відступити від заборони.

Представник Пентагону повідомив, що на лист Маккейна незабаром буде направлено відповідь, однак відмовився прокоментувати ситуацію.

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ULA повідомив Рейтер минулого місяця, що його рада директорів скоро проголосує щодо замовлення додаткових двигунів РД-180 вартістю "кілька сотень мільйонів доларів" для комерційного та цивільного використання.

Компанія відмовилася прокоментувати лист або деталі замовлення двигунів.