В Україні можуть підвищити мита на експорт металобрухту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір найближчим часом оприлюднити законопроект, яким передбачається підвищення мита на експорт металобрухту, а також детінізація цього ринку.

Про це сказав під час засідання Ради експортерів глава міністерства Айварас Абромавичус, реагуючи на зауваження прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про необхідність підвищити експортне мито на брухт.

"Новий законопроект про металобрухт Міністерства економіки буквально днями вже вийде і там як раз те, що прем'єр-міністр озвучив, воно все там буде відображено", - сказав Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, в даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі. При цьому брухтозаготівельні компанії заявляють, що металурги лобіюють обмеження експорту або підвищення мита на вивіз металобрухту з країни для можливості закупівлі цієї сировини за цінами, які значно нижчі за ринкові.

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Довідка УНІАН. Поставки металобрухту на металургійні підприємства України в січні-листопаді становили 3,1 млн тонн, що на 22% менше, ніж за 11 місяців 2014 року.

Запаси металобрухту на складах метпідприємств зменшилися на 10 тис. тонн і на 1 грудня 2015 року становили близько 140 тис. тонн.