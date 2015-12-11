У Росії через санкції проти Туреччини можуть зупинитися автозаводи

Віце-губернатор Санкт-Петербурга Сергій Мовчан звернувся до Федеральної митної служби з проханням пришвидшити пропуск комплектуючих з Туреччини для підприємств міста, повідомляє РИА Новости з посиланням на представника апарату віце-губернатора.

"Так, такий лист було відправлено", — сказала вона.

За даними джерела, знайомого з текстом листа, в ньому йдеться про те, що після запровадження обмежень щодо Туреччини автопідприємства і їх постачальники зіткнулися зі збільшенням терміну оформлення вантажів, що ввозяться з Туреччини на Санкт-Петербурзькій, Пулковській, Балтійській митницях.

Мовчан нагадав, що сукупна потужність автоскладальних виробництв в місті становить майже 400 тисяч автомобілів на рік. У даний час в Петербурзі розташовані автомобільні заводи Hyundai, Nissan, Toyota, а також MAN. На підприємствах зайнято близько 8 тисяч осіб.

Віце-губернатор також звернув увагу на те, що аналогічні проблеми в інших петербурзьких промислових підприємств, зокрема, ВАТ "Силові машини", ТОВ "БСХ Побутові прилади".

"В обставинах збереження негативної ситуації, пов'язаної з неотриманням вантажів і нерегулярністю поставок комплектуючих і сировини, підприємства будуть змушені найближчим часом зупинити діючі виробництва", — йдеться в листі.

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