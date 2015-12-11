Гіганти США оголосили про найбільше злиття в хімічній галузі на $130 мільярдів

Dow Chemical і DuPont, одні з найстаріших компаній США, у п'ятницю оголосили про злиття. Ринкова капіталізація об'єднаної компанії, яка буде називатися DowDuPont, становитиме близько $130 млрд.

Інформація про підготовку до злиття з'явилася в середу, коли кожна з компаній коштувала близько $60 млрд, зараз вони коштують $65-66 млрд, пишуть «Ведомости».

Після об'єднання відбудеться зворотний процес: компанію розділять на три частини, кожна з яких буде займатися більш спеціалізованим бізнесом. Одна сконцентрується на хімікатах для сільського господарства, друга займеться роботою з сировиною і напівфабрикатами, у тому числі різними пластмасами, третя – спеціалізованою продукцією, зокрема тонким органічним синтезом, що використовується, наприклад, для сонячних батарей. Всі три нові компанії будуть публічними, їх акції розмістять на біржі.

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Dow Chemical і DuPont очікують, що угода злиття, яка повинна бути схвалена їхніми акціонерами і регуляторами, буде закрита в другому півріччі 2016 р. За їхніми оцінками, в результаті скорочення витрат вони зможуть заощадити на масштабі $3 млрд протягом двох років після завершення операції. За умовами операції акціонери Dow Chemical отримають 1 акцію нової компанії за кожну свою акцію, акціонери DuPont – 1,282 акції за кожну акцію DuPont.

Що стосується подальшого поділу, то він станеться «як тільки буде можливо», йдеться в заяві компаній, але цей процес може зайняти до двох років після завершення об'єднання. Таким чином, поділ навряд чи відбудеться до 2018 року.

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Злиття, яке стане найбільшим в хімічному секторі і одним з найбільших у світі в цьому році, який вже встановив рекорд за сукупним розміром угод злиття і поглинання істотно змінить розклад сил на хімічному і особливо на сільськогосподарському ринках. DowDuPont істотно потіснить світового лідера Syngenta на ринку пестицидів, а Monsanto – на ринку насіння, в тому числі генетично модифікованих.

Нинішня угода також може спровокувати нову хвилю злиттів в агропромисловому бізнесі, який постраждав через падіння цін на сировину.