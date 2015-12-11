У Росії через брак турецьких комплектуючих зупинився завод Bosch-Siemens

Завод Bosch-Siemens під Петербургом, який виробляє холодильники і пральні машини, зупиняє виробництво через відсутність комплектуючих, сказали РБК два незалежних джерела, знайомих з проблемами підприємства.

Підприємство використовує велику кількість комплектуючих з Туреччини, з 23 листопада контейнери з комплектуючими стоять на митниці, запевняють співрозмовники. На початку грудня завод зупинив випуск пральних машин, з понеділка зупинять збірку холодильників, кажуть вони.

Голова комітету з питань промислової політики та інновацій Санкт-Петербурга Максим Мейксин в ефірі телеканалу РБК підтвердив, що виробництво зупиняється: «9-го числа (грудня) зупинився завод з виробництва пральних машин Bosch-Siemens, сьогодні допрацьовує останню зміну завод з виробництва холодильників».

Проблеми в петербурзьких заводів з турецькими комплектуючими через додаткові перевірки митниці існують, підтвердила виконавчий директор представництва Американської торгівельної палати в Санкт-Петербурзі Марія Чернобровкіна.

При цьому комплектуючі для побутової техніки не входять в перелік санкцій продукції з Туреччини, затвердженої постановою уряду РФ.

Віце-губернатор Санкт-Петербурга Сергій Мовчан вже звернувся до першого заступника голови Федеральної митної служби Володимира Маліна з проханням розблокувати ввезення з Туреччини комплектуючих для машинобудівних підприємств міста.

25 листопада на російському кордоні виникли перебої з пропуском турецьких товарів. За словами імпортерів та митних брокерів, вантажі стали направляти на повний огляд або не пропускати зовсім.