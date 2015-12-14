Японська Toshiba іде з Росії

Через високу конкуренцію, поглиблення кризи та коливання курсу рубля Toshiba ліквідує свій російський підрозділ з продажу телевізорів і кухонної техніки "Тошиба Сі-Ай-Ес", пише "Комерсант".

В Росії у японської корпорації, на частку якої припадало до 10% ринку телевізорів, залишиться тільки b2b-підрозділ "Тошиба Рус", який співпрацює з "Поштою Росії", Сбербанком і "Силовими машинами".

Читайте такожКорпорації Toshiba загрожує рекордний штраф через скандал з недостовірною звітністюToshiba завершила реструктуризацію бізнесу в Росії, розповів "Ъ" гендиректор ТОВ "Тошиба Рус" Хіроакі Тезука. Японська корпорація припинила продажі телевізорів і кухонної техніки (холодильників і чайників-термосів), вирішивши сфокусуватися на b2b-контрактах. "Ми повністю покинули споживчий ринок РФ,— сказав Хіроакі Тезука. — Ми продали всі товари ще в минулому грудні, коли був великий пік продажів". В сегменті телевізорів найбільш великими конкурентами були Samsung та LG, сказав він.

Інвестувати в новий бізнес в РФ стало складніше, визнає Хіроакі Тезука. "Керівництво корпорації читає негативні новини з РФ, тому переконати його вкладати дуже складно",— говорить він.

Toshiba минулого літа оголосила про глобальну реструктуризацію. Цьому передував скандал з підтасовуванням бухгалтерської звітності, який коштував компанії $1,3 млрд. За інформацією Nikkei, Toshiba близька до завершення переговорів щодо продажу індонезійського заводу, який виробляє телевізори, з виробниками електроніки на Тайвані, в материковому Китаї і в інших країнах. Угода, ймовірно, принесе компанії кілька мільярдів ієн, нагадує агентство Reuters.

Глава представництва Японської організації розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) Куніхіро Номура каже, що Toshiba не сповіщала його про вихід зі споживчого ринку РФ. "Поки нам не надійшла ця інформація. Це рішення кожної компанії, адже російська економіка в кризі і стає гірше. Природно, компанії скорочують щось",— сказав він.