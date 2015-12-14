Російський УАЗ на місяць зупинить виробництво

Ульяновський автозавод (УАЗ) зупиняє конвеєр на місяць - з 31 грудня 2015 року по 31 січня 2016 року у зв'язку з новорічними святами та корпоративною відпусткою, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу підприємства.

"З 31 грудня по 11 січня триватимуть федеральні новорічні канікули, з 11 січня по 31 січня підприємство йде в корпоративну відпустку. Відвантаження автомобілів здійснюватиметься в звичайному режимі, припинення роботи конвеєра не вплине на виконання замовлень", - сказали в прес-службі.

На підприємстві також додали, що протягом корпоративної відпустки заплановано виконати поточний ремонт обладнання і роботи з модернізації зварювального виробництва. 1 лютого УАЗ приступить до роботи в звичайному режимі.

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"З початку року завод продав більше 42 тисяч автомобілів, рівень продажів наближається до підсумків 2014 року, коли підприємство реалізувало 49 тисяч 844 авто. Також у прес-службі підприємства повідомили, що не можуть прогнозувати рівень продажів 2016 року у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією на ринку", - йдеться в повідомленні.

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Ульяновський автозавод спеціалізується на випуску повнопривідних легкових і комерційних автомобілів, а також мікроавтобусів. Виробнича потужність заводу становить 105 тисяч автомобілів на рік. З 2000 року підприємство входить до структури автомобільного концерну "Соллерс".