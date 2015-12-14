Крюківський завод скоротить виробництво вантажних вагонів у 15 разів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) за підсумками 2015 року планує зменшити виробництво вантажних вагонів в 15 разів, або на 2027 вагонів порівняно з 2014 роком – до 379 одиниць.

Про це на засіданні бюджетної комісії Кременчуцької міськради заявив начальник відділу економіки міськвиконкому Микола Здойма.

«Залежно від портфеля замовлень вони виробляють вагони», - сказав Здойма.

Він також заявив, що підприємство за підсумками року готується виготовити 8 пасажирських вагонів, проти 1 – в 2014 році.

У цьому році завод також модернізував 25 вагонів метро, проти 95 вагонів в 2014 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.

У 2014 році завод збільшив випуск вантажних вагонів на 54,7% порівняно з 2013 роком - до 2406 штук. Також у 2014 році завод виробив один пасажирський вагон і модернізував 95 вагонів метро для КП «Київський метрополітен».