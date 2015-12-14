Одеський НПЗ, який простоював більше року, готують до запуску

Сьогодні, 14 грудня 2015 року, державне підприємство "Укртранснафтопродукт" (ДП УТНП) прийняло в оперативне управління Одеський нафтопереробний завод, виконуючи розпорядження Міненерго, засноване на Визначенні Приморського районного суду м.Одеси від 13 листопада 2015 року.

Даним судовим рішенням було задоволено клопотання Прокуратури Одеської області про передачу нерухомого майна Одеського нафтопереробного заводу, заарештованого в рамках кримінальної справи проти Сергія Курченка та посадових осіб групи ВЕТЕК, на відповідальне зберігання та оперативне управління - державі, в особі держпідприємства УТПН. Раніше вказане майно перебувало на відповідальному зберіганні у ПАТ "Одеський НПЗ", господарська діяльність на підприємстві не велася.

Захід посадових осіб ДП УТНП на територію ОНПЗ проходив у відповідність до вимог чинного законодавства і під контролем Національної поліції України в Одеській області. За словами директора ДП УТПН Олександра Горбунова, держпідприємство буквально з першого дня почне проводити інвентаризацію і ревізію, готувати завод до запуску.

"Завод потрібно підготувати до запуску, адже він довгий час простоював. Ми проведемо ревізію всіх вузлів і агрегатів, відремонтуємо все, що необхідно і вже тоді запустимо. Сподіваємося, що незабаром виведемо його на повну виробничу потужність - 2800000 тонн нафтопродуктів на рік. Підприємство зможе забезпечити роботою 800-850 чоловік. Будуть здійснюватися регулярні платежі в обласний та державний бюджети. Крім того, що працюючий Одеський НПЗ створить здорову конкуренцію нинішньому монополісту- Кременчуцькому НПЗ на торгах "Укрнафти". З виробленими на вітчизняному заводі світлими нафтопродуктами ми маємо намір брати участь у тендерах, які організовують держструктури. Держава від запуску заводу виграє по всіх позиціях", - зазначив Олександр Горбунов.

Довідка.

ОНПЗ простоював більше року. З серпня 2014 року співробітники (на момент зупинки підприємства в штаті числилося 300 чоловік) не отримували зарплату. Відсутність господарської діяльності призвело до накопичення боргів за комунальні послуги та електроенергію. Без належного нагляду за резервуарами, шлангами, насосами і трубопроводами могло трапитися протікання залишився палива, що призвело б до непередбачуваних наслідків для екології Одеси. «Курченківською» адміністрацією заводу, де тільки резервуарний парк займає 16 га і де будь іскра може призвести до займання, ігнорувалися заходи протипожежної безпеки.

Саме необхідністю підтримки майна (трубопроводів, резервуарного парку, електричного, насосного та іншого устаткування) в належному стані та мотивував Приморський суд м.Одеси своє рішення від 13 листопада 2015

Олександр Чегоненко, голова профкому ПАТ "ОНПЗ", від імені працівників підприємства неодноразово звертався до МВС, Генпрокуратури, профільне міністерство та облдержадміністрацію з проханням розблокувати господарську діяльність підприємства. І ось, нарешті у ОНПЗ з'явилася можливість відновити роботу.

Зрозуміло, що олігарха-втікача Сергія Курченка не влаштовує нинішня ситуація з передачею ОНПЗ в руки держави. У підконтрольних йому ЗМІ вже з'явилися новини про рейдерське захоплення підприємства.