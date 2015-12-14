В Україні з'являться рибний патруль та електронна система моніторингу щодо промислового вилову риби

Державне агентство рибного господарства має намір запровадити у 2016-2017 роках в Україні європейську систему регулювання промислового вилову риби з метою встановлення граничних обсягів вилову та забезпечення дбайливого використання водойм, повідомила прес-служба Держрибагентства.

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«Через складну систему отримання квот і дозволів у нас сьогодні близько 50% ринку перебуває в тіні. Зміна принципу розподілу часток сприятиме зниженню рівня корупції в галузі. Така система працює в більшості країн Європи», - цитує голову Державного агентства рибного господарства Ярему Коваліва прес-служба регулятора.

Згідно з новими правилами, в 2016 році запрацює рибний патруль, а також електронна система моніторингу та звітності щодо промислового вилову риби, йдеться в повідомленні. Більш того, Держрибагентство має намір продовжити строк дії дозволу, в якому буде закріплено частку на вилов від загального ліміту водойми, до 5 років.

З 2017 року частку на вилов водних ресурсів отримають ті користувачі, які традиційно здійснюють промислове рибальство (від 3 років), мають власну матеріально-технічну базу, використовують ресурс на 75% і більше, своєчасно і в повному обсязі подають документи (до 1 серпня) і не мають систематичних грубих порушень законодавства з охорони, використання і відтворення водних біоресурсів. Для нових користувачів, які зможуть придбати частку в порядку аукціону, Держрибагентство буде щорічно залишати резерв у розмірі 15% від встановленого резерву.

Як повідомляв УНІАН, Держрибагентство планує цього року відмовитися від практики видачі квот на промисловий вилов риби, щоб спростити процес державної реєстрації для суб'єктів господарювання рибної галузі. Частка загального ліміту вилову риби, на яку має право користувач, фіксуватиметься в дозволі.

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За інформацією Держрибагентства, вилов риби у водоймах України в січні-червні 2015 року становив 19,2 тис. тонни, що на 30,2% більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Держрибагентством ініціювало створення в Україні рибного патруля, який почне роботу в 2016 році і замінить рибоохорону. Штат органу буде сформований на основі відкритого конкурсу і буде істотно скорочений порівняно з діючим органом охорони порядку в галузі з метою підвищити заробітну плату співробітникам з 1,5 тис. грн до 4-6 тис. грн. Перший набір до рибного патруля Києва та Київської області стартує 15 грудня.