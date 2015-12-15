У Росії заявили про відмову від українських комплектуючих для бомбардувальника Ту-160

Про це повідомив директор заводу Лев Шорін, передає ТАСС.

"Зараз питання стоїть про поновлення виробництва літака Ту-160 "Білий лебідь", а у виготовленні агрегатів кермового управління раніше брала участь Україна. Гідромотор, який приєднується до наших агрегатів, був український", - сказав Шорін.

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"Потрібно переробити конструктивно агрегат, щоб поставити в наш гідромотор. Це непросте завдання - провести весь цикл випробувань, а це тривалий процес, але, я думаю, що ми це зробимо", - додав він.

Ту-160 - надзвуковий стратегічний бомбардувальник - ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження ядерних і звичайною зброєю найбільш важливих цілей у віддалених військово-географічних районах і в глибокому тилу. Зараз бомбардувальники беруть участь в операції в Сирії.

Раніше віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін заявив, що Росія не може завершити будівництво низки кораблів для потреб Військово-морського флоту у зв'язку з відсутністю постачання газотурбінних агрегатів з України.