В Україні з відтермінуванням на два роки скасували майже 13 тисяч радянських ГОСТів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало укази про скасування розроблених до 1992 року 12776 ГОСТів, більшість з яких втратять чинність на початку 2018 року, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку на офіційному сайті відомства.

«Це один з ключових кроків у реформі системи технічного регулювання, який звільняє бізнес від зайвих обмежень у розробці товарів і послуг, стимулює підприємницьку ініціативу і конкуренцію», - зазначається у повідомленні.

Відстрочка у два роки, як зазначається в повідомленні, потрібна для адаптації бізнесу до нових умов. «Де-юре ГОСТи вже були необов'язкові. Але існував імператив щодо їх застосування, як у текстах самих ГОСТів, так і у численних підзаконних актах. Тому багато підприємств де-факто продовжували застосовувати ГОСТи в обов'язковому порядку. Відтепер зняття цього обов'язку затверджено чітко і однозначно», - цитує прес-служба заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова. За словами заступника міністра, головним завданням реформи є перехід від обтяжливої і неефективної системи обов'язкових державних стандартів до європейської моделі технічного регулювання, яка ґрунтується на застосуванні технічних регламентів і добровільному використанні стандартів.

Як наголошується у повідомленні, у технічних регламентах містяться всі необхідні вимоги щодо безпеки продукції. Однак, на відміну від застарілих ГОСТів, регламенти не висувають вимог щодо конструкції, дизайну виробів та інше. Водночас ті підприємства, для яких використання ГОСТів є важливим або надає певні конкурентні переваги, можуть продовжувати їх застосовувати. Але використання цих стандартів не буде обов'язковим.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір повністю відмовитися від радянської системи стандартизації та перейти на європейські стандарти вже до 2016 року.

Верховна Рада 15 січня 2015 року ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" і декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх такими, які втратили силу, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

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У жовтні 2015 року Науково-технічна рада при Мінекономрозвитку ухвалила рішення про підготовку до початку скасування технічних стандартів СРСР на території України з 1 січня 2016 року, запропонувавши ввести перехідний період. Згідно з рішенням, центри стандартизації, метрології та сертифікації до грудня проведуть аналіз техстандартів СРСР, що діють в Україні, і запропонують термін перехідного періоду, який почне діяти з 1 січня 2016 року.