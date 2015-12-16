"Укроборонпром" успішно випробував модернізований вертоліт МІ-8МСБ

Про це повідомили в прес-службі концерну.

"ДП "Завод 410 ГА", що входить до складу "Укроборонпрому", успішно завершив цикл наземних і льотних випробувань вертольота МІ-8МСБ. Авіаційна машина отримала збільшену дальність польоту і вантажопідйомність і меншу витрату палива", - йдеться в повідомленні.

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У концерні зазначили, що на вертоліт МІ-8 були встановлені нові унікальні турбовальні двигуни ТВ3-117ВМА СБМ1В 4Есер з одновальним газогенератором і вільною турбіною. Вони поєднують в собі високу надійність і здатність працювати в різних кліматичних умовах. У конструкцію закладено цілу низку перспективних авіаційних рішень, призначених для вертольотів п'ятого покоління.

МІ-8МСБ може виконувати завдання різної складності і використовуватися для потреб Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства лісового господарства.

МІ-8МСБ - перший вертоліт, модернізований фахівцями ДП "Завод 410 ГА".

Нагадаємо, в листопаді "Завод 410 ГА" почав модернізацію вертоліта Мі-8Т до типу Мі-8МСБ.

Раніше "Укроборонпром" розробив нову реактивну систему залпового вогню "Верба".