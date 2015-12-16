Мінфін хоче узаконити надбавку до податку на прибуток для видобувних підприємств

Міністерство фінансів України в рамках реалізації компромісного варіанту податкової реформи пропонує узаконити і ввести з 1 січня 2018 року норму про надбавки до податку на прибуток для видобувних підприємств у розмірі 15%, повідомила УНІАН заступник міністра фінансів України Олена Макеєва

«Надбавка до податку на прибуток не є ані новим податком, ані новим збором. Це частина самого податку на прибуток, що застосовується до підприємств газодобувної галузі. Але це має бути пряма норма закону. І в рамках обговорення її в парламенті ми уточнимо, що пропонуємо застосовувати її в розмірі 15% з 1 січня 2018 року, - сказала Макєєва. - Але одночасно для прозорості визначення об'єкта оподаткування ми пропонуємо податкове розмежування діяльності підприємств розвідки і видобутку газу за міжнародними стандартами фінансової звітності. При визначенні бази оподаткування надбавкою до податку на прибуток до складу витрат увійдуть капітальні інвестиції в необоротні активи, пов'язані з розробкою, розвідкою, дорозвідкою та обладнанням родовищ».

Макеєва наголосила, що запропонована Мінфіном норма не є точковою, а входить у загальний комплекс податкових змін, які зачеплять видобувну галузь.

«Очевидно, що видобувна галузь вимагає спеціального режиму оподаткування. Такий режим повинен бути зіставлений з тими режимами, які діють у країнах аналогічної перспективності. Він повинен сприяти розробці всіх перспективних родовищ, бути простим в адмініструванні і зрозумілим для платників податків, - зазначила чиновник. – При цьому він повинен забезпечити уряд стабільними надходженнями до бюджету протягом всіх експлуатаційних періодів. Іншими словами, необхідно при зростанні доходів забезпечити надійність і стабільність, нарощування обсягів газу власного видобутку і, отже, підвищення енергонезалежності країни».

У цьому зв'язку Макєєва підкреслила, що всі запропоновані урядом реформи не раз обговорювалися і проговорювалися як з учасниками ринку, так і з галузевими і міжнародними експертами.

Заступник міністра нагадала, що за пропозицією уряду для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з видобутку газу для комерційних цілей, з 1 січня 2016 року ставки рентної плати за користування надрами знижуються до 29% і 14% з 55% - залежно від глибини залягання копалин. Потім, з 1 січня 2018 року ставки рентної плати за користування надрами, в залежності від глибини видобутку копалин, становитимуть 20% і 10%.

«Передбачається залишити незмінною ставку ренти для договорів про спільну діяльність – на рівні 70%. Це механізм спонукання підприємств з держчасткою реалізовувати газ для населення, а не пускати його на інші цілі», - зазначила Макєєва.

Раніше голова уряду Арсеній Яценюк підкреслював, що під час податкової реформи потрібно зменшувати ставки рентної плати тільки для тих видобувних компаній, які ведуть реальну видобувну діяльність, а не обслуговують договори про спільну діяльність на незаконно отриманих родовищах.