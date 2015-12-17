У Держлісагентстві мають намір перейняти лісову політику ЄС

Про це заявив голова Державного агентства лісового господарства України Олександр Ковальчук, підбиваючи підсумки 100 днів на посаді.

"Латвія на 5 млн кубометрах лісу у рік заробляє 1 млрд євро. В Україні ліси - в три рази більші, а прибуток при цьому лише 100 млн грн. Це все, що необхідно знати про ефективність галузі у нашій країні. Концепція реформування покликана кардинальним чином змінити ситуацію", - сказав глава відомства.

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У розробці концепції брали участь експерти Світового банку і ФАО. У ній враховано найкращий досвід Польщі, Болгарії, країн Прибалтики. "Україна зміцнює позиції у Європі і в 2019 році готується очолити Виконком Європейської лісової комісії ФАО. Це одночасно і визнання нашими партнерами успіхів у реформуванні галузі, і кредит довіри на майбутнє. Наша країна вперше в історії буде брати участь у формуванні порядку денного Європейського Союзу", - заявив Олександр Ковальчук.

Зазначена концепція передбачає і реформи в самому відомстві. Так, в агентстві вже впроваджують принципово новий підхід до кадрової політики. Через відкриті конкурси набирають команду, орієнтовану на результат і детінізацію. Закупівлі перевели на електронні майданчики. В результаті вже заощадили 15% коштів і усунули один з головних джерел корупції - непрозорі тендери.