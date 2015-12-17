Bombardier і Siemens хочуть створити виробництва в Україні

Канадська машинобудівна компанія Bombardier і найбільший машинобудівний концерн Siemens готові інвестувати у створення потужностей з виробництва залізничної продукції на території України.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Рух відбувається - щодо Bombardier і Siemens. Я думаю, наступного року вже щось буде. Більш того, принципові рішення про захід в Україну в головних офісах компаній вже прийнято", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській ОДА повідомили про зацікавленість Bombardier у співпраці з корпорацією "Електрон" та Львівським локомотиворемонтним заводом.

Крім того, у вересні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про переговори з Bombardier, в ході яких представники компанії висловили зацікавленість у створенні потужностей в Україні. За словами міністра, компанія зацікавлена у створенні спільного підприємства з українськими виробниками залізничної тяги або купівлі занедбаного заводського приміщення.

Читайте такожЯпонська "Фуджикура" побудує завод у Львівській області

Довідка УНІАН. Компанія Bombardier є найбільшим у світі виробником залізничної техніки і одним з найбільших у світі виробником цивільних літаків.

Siemens AG - німецький технологічний концерн, провідний світовий виробник електротехніки та електроніки для промисловості та енергетики, медичного обладнання, міської інфраструктури.