Саудівська Аравія хоче купити 30 українських Ан-178

"Держпідприємство "Антонов" і Taqnia Aeronautics (Королівство Саудівська Аравія) підписали "Меморандум про взаєморозуміння". Даний документ підтверджує наміри сторін здійснити поставку 30 багатоцільових літаків Ан-178 Королівським ВПС Саудівської Аравії", - повідомили в прес-службі підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Антонов" і Taqnia Aeronautics підписали меморандуми про спільне просування на ринку чотирьох санітарних літаків Ан-148, чотирьох розвідувально-рятувальних Ан-132 і двох постановників радіозавад на базі цього літака.

За оцінками "Антонова", потреба ринку у літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць, а у літаках типу Ан-178 - 1100 одиниць.

"Антонов" 7 травня розпочав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочиста викатка якого відбулася на початку квітня поточного року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року "Антонов" незначно збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.