ЗМІ: Німецька корпорація Siemens виготовляє турбіни для анексованого Криму в обхід санкцій

Газотурбінні установки можуть допомогти у вирішенні питання виробництва електроенергії в окупованому Криму, передає ZN.UA.

"Саме газ і повинен стати основним ресурсом для виробництва електроенергії на півострові. Паралельно передбачається прокладання двох ниток газопроводу з території Росії через Керченську протоку, в чому зацікавлений як "Газпром", так і "Силові машини" із Siemens, оскільки висока ймовірність того, що саме їхнє газотурбінне обладнання замовить російський газовий монополіст", - йдеться в статті.

Зазначається, що влітку 2014 року інжинірингова компанія "Технопромекспорт", що входить до структури ДК "Ростех", була обрана головним підрядником будівництва нових енергоблоків ТЕС в Сімферополі і Севастополі.

Згідно з планом закупівлі компанії "Технопромекспорт", на 2015 рік сума майже в 4,2 млрд рублів (близько 62 млн дол.) передбачена на оплату поставок у Крим парогазових установок (ПГУ) у комплекті з генераторами і допоміжним обладнанням. Кінцевими пунктами призначення устаткування є саме Сімферополь і Севастополь.

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Тендер на поставку турбін, генераторів та допоміжного обладнання для чотирьох ПГУ по 235 МВт ( відповідає паспортній потужності ПГУ Siemens SGT5-2000E - Ред.) "Технопромекспорт" оголосив у серпні 2015 р. Як місце призначення поставок у документах було вказано не Крим, а Тамань, де нібито збираються будувати потужну ТЕС.

Наголошується, що насправді нова ТЕС на Тамані — це віртуальний проміжний пункт матеріально-технічної комплектації додаткових генеруючих потужностей для Криму.

"Все це для того, щоб вивести з-під санкційного удару німецьких друзів Путіна і Мордашова", - йдеться у статті.

"Судячи з усього, в Москві вважають, що таким чином режим санкцій можна обійти, адже виробник ГТУ — спільне підприємство "СТГТ" з приватним, а не державним співзасновником (Мордашов) з російської сторони, яке зареєстроване і розташоване на території РФ, в Північно-Західному федеральному окрузі, новобудова ТЕС — також на території РФ у Південному федеральному окрузі, в Тамані. Ну а в разі її переміщення з віртуального пункту в реальний куди-небудь на територію іншого "Кримського федерального округу" це вже буде компетенцією виключно замовника і підрядника ТЕС — знову ж російських компаній "Ростех" і "Технопромекспорт", які, до того ж, мають "родинні" зв'язки — материнська і дочірня компанії", - підсумували у виданні.