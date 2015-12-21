Медведєв спростував слова Путіна і заявив про введення РФ з 1 січня продембарго проти України

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що не будуть введені санкції проти України, і заявив, що з 1 січня РФ запроваджує продуктове ембарго на українські товари.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з віце-прем'єрами.

«Україна заявила про те, що з початку наступного року починається, якщо говорити прямо, триває імплементація економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом. В цих умовах нам потрібно захищати свій ринок і наших виробників і не допустити ввезення під виглядом українських товарів з інших країн. На практиці це означає, що з 1 січня 2016 року щодо України застосовуватимуться ввізні мита, передбачені єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу», - зазначив він.

При цьому Медведєв заявив, що з 1 січня 2016 року проти України будуть поширені відповідні економічні заходи у зв'язку з її приєднанням до антиросійських санкцій Євросоюзу і США.

«У серпні поточного року ми поширили такі заходи на ряд держав - Ісландію, Норвегію, Ліхтенштейн, Чорногорію, Албанію. Запровадили заборону на ввезення звідти сільгосппродукції, сировини і продовольства. Щодо України було зроблено застереження, що РФ не запровадить санкції, якщо будуть проведені певні консультації, досягнуто угоди щодо економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Оскільки Україна прийняла рішення про імплементацію, жодних особливих угод не досягнуто, з 1 січня ці заходи будуть поширені і на Україну», - сказав Медведєв.

Він заявив, що відповідну постанову щойно підписав.

Було проведено кілька раундів переговорів. Результатів вони не дали. І Україна, і Євросоюз не готові до підписання юридично зобов'язуючої угоди, яка враховувала б інтереси РФ», - додав російський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Путін заявив, що з 1 січня 2016 року проти України не запроваджуватимуться санкції, хоча ЗВТ між країнами не діятиме.

«Ми не збираємося запроваджувати стосовно України якісь санкції. Я хочу, щоб це було почуто», - сказав Путін.

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Він запевнив, що Україна не може бути поставлена в умови гірші, ніж будь-які інші російські партнери, але жодними пільгами і преференціями Україна в торгівлі з Росією з 1 січня 2016 року не користуватиметься.

«На практиці це означає, що сьогодні будь-які тарифи у торгівлі між Росією і Україною нульові, а так середньозважений тариф буде 6%, десь 3%, десь 10%. Ми всіляко боролися, щоб цього не сталося, але нас не захотіли почути. Будемо працювати в тих умовах, які складаються», - додав Путін.