Україна збільшила виробництво сталі, зберігши 10-те місце в рейтингу

Українські металурги в листопаді 2015 року порівняно з листопадом минулого року збільшили виробництво сталі на 3,1% - до 1,884 мільйона тонн, зберігши 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками 11 місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 16,8% - до 21,033 мільйона тонн, також зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ту позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками листопада лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 63,320 мільйона тонн (падіння на 1,6% до листопада 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,7 мільйона тонн, -4,7%), Індія (7,1 мільйона тонн, -0,2%), США (6,1 мільйона тонн, -15,6%), Південна Корея (5,9 мільйона тонн, -0,5%), Росія (5,7 мільйона тонн, -3,1%), Німеччина (3,5 мільйона тонн, -3,1%), Туреччина (2,6 мільйона тонн, -7,2%), Бразилія (2,5 мільйона тонн, -4,4%).

В цілому в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 4,1% - до 126,8 мільйона тонн.

В звіті асоціації за січень-листопад позиції лідера продовжує утримувати Китай – 738,4 мільйона тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 2,2%). Далі слідують: Японія (96,6 мільйона тонн, -5%), Індія (82,1 мільйона тонн, +2,8%), США (73,1 мільйона тонн, -9,7%), Росія (65,2 мільйона тонн, -0,2%), Південна Корея (63,8 мільйона тонн, -2,9%), Німеччина (39,7 мільйона тонн, що на рівні минулого року), Бразилія (30,8 мільйона тонн, -1,9%), Туреччина (28,8 мільйона тонн, -8%).

У січні-листопаді 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 2,8% - до 1,471 мільярда тонн.

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Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинки і перебоїв у роботі ряду металургійних підприємств на Донбасі в результаті військових дій, спровокованих Росією.

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За підсумками 2014 року Україна зайняла 10-те місце в списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 мільйона тонн.