В Україні сповільнилося падіння промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року сповільнився до 4,9% до 5,0%, зафіксованих місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з жовтнем 2015 року в листопаді промвиробництво впало на 1,7%, тоді як у жовтні порівняно з вереснем зафіксовано зростання 7,3%.

З початку року, за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 14,4%.

За інформацією Держстату, у листопаді 2015 року зростання виробництва в річному вираженні, проти листопада 2014 року, зафіксоване у виробництві автотранспортних засобів – на 12,7%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 7,6%, виробництві електричного обладнання – на 4,4%, машинобудуванні – на 4,1%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 2,8%,

Найбільше зростання порівняно з попереднім місяцем у листопаді зафіксовано у виробництві меблів – на 15,7%, виробництві електричного обладнання – на 11,8%, виробництві причепів, напівпричепів – на 5,5%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві електронної та оптичної продукції – на 13,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 10,8%.

Найбільше падіння порівняно з попереднім місяцем у листопаді зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 10,7%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 9,9.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2015 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2014 року, сповільнився до 5% з 5,1%, зафіксованих місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2015 року промвиробництво в жовтні зросло на 7,3%, при цьому зростання порівняно з попереднім місяцем зафіксовано другий місяць поспіль.

З початку року, за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 15,4%.