"Антонов" відмовився називати новий літак на честь Степана Бандери

Про це повідомили на офіційній сторінці ДП "Антонов" у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, що за два місяці підприємство отримало близько 5 тис. назв для нового Ан-178. Тільки на офіційній сторінці в Facebook конкурс охопив близько 250 тис. учасників. Найбільшу кількість голосів у конкурсі отримали наступні пропозиції: Амет-Хан Султан, Степан Бандера та Кіборг.

Варто відзначити, що жоден із запропонованих варіантів не буде використаний в якості назви нового літака, оскільки ці назви можуть бути використані в політичному протистоянні.

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"ДП "Антонов" відомий у світі як засновник науково-технічного прогресу, флагман українського літакобудування. Слідуючи цим високим принципам, підприємство не може допустити використання досконалого бренду "АН" в політичному протистоянні. Тому новий транспортний АН залишається в міжнародній класифікації як АН-178", - йдеться в повідомленні.

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"Антонівці воліли назви: Дельфін, Богдан, Надія. Нехай всіх об'єднає ідея, що АН-178 був, є і залишається українським літаком, нашою гордістю, нашим прапором і надією на мирне небо", - повідомили на підприємстві.