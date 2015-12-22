Росія може заборонити ввезення турецького одягу та взуття

Заступник глави Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов заявив, що його відомство внесло в російський уряд пропозицію про заборону імпорту 80% товарів турецької легкої промисловості, пише Прайм.

"Ми свої пропозиції зробили, внесли в уряд РФ, що хотіли б заборонити по товарах легкої промисловості для того, щоб створити сприятливі умови для наших виробників, які здатні замістити турецькі товари. Але яке буде рішення, я зараз не можу сказати", - заявив Євтухов, не уточнивши, чи стосуються пропозиції тільки готових виробів.

Читайте такожПутін про владу Туреччини: "Ніщо не вічне під місяцем"

Раніше джерело в Мінекономрозвитку РФ повідомило журналістам, що кабмін вже цього тижня може розширити спеціальні економічні заходи щодо Туреччини, рішення щодо яких набуде чинності до кінця поточного року.

З 1 січня 2016 року Росія заборонила ввезення з Туреччини цілого ряду продуктів, закрила безвізовий режим між державами, а також ввела обмеження на наймання громадян Туреччини на своїй території.