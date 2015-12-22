Фінські компанії переносять виробництво з Китаю назад додому

Фінські компанії, які перенесли своє виробництво до Китаю, стали повертатися до Фінляндії. В основному, до Азії переїхав випуск повсякденних товарів. Китай спокушав компанії низькими витратами на працю, дешевими комплектуючими і гігантським ринком збуту, пише Служба новин Yle.

В останні роки до Фінляндії виробництво повернули такі фірми, як виробник світлодіодних ламп Valtavalo, відома своїми велосипедами Helkama, виробник спортивного одягу, взуття та спортінвентарю Karhu, Turun Sinappi, що спеціалізується на гірчиці, біокомпанія Biolan, виробник електромеханічних компонентів Elcoflex та інші.

Як пише видання, причин згасання явища, яким запам'ятаються двотисячні, і повернення компаній до Фінляндії кілька. Зарплати в Китаї зросли, а якість може бути гарантована не завжди. З інших мінусів – витрати на транспорт, доступність електроенергії, корупція та культурні відмінності. Деякі фірми стають в Азії жертвами витоків інформації, через що зазнають великих збитків.

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Повернення з Азії на батьківщину – це не тільки фінське явище. У Європі та США такий процес також відбувається. Багато клієнтів хочуть купувати товари, які вироблені на заході. Попит змушує компанії повертатися.

Крім цього, на рішення про переїзд назад впливають і довгі терміни поставки укупі з їх ненадійністю. Особливо це відчувалося в країнах Північної Європи.

Взагалі, негнучкість виробництва в Азії є великою проблемою для підприємств. Наприклад, компанії Jopo, яка випускає велосипеди, доводилося за кілька місяців повідомляти своїм тайванським партнерам колір майбутній велосипедів, і поміняти його вже було не можна. У Фінляндії колір можна з легкістю поміняти, якщо уподобання споживачів змінюються, резюмує видання.