"Укроборонпром" за 9 місяців отримав 1,6 мільярда чистого прибутку

Підприємства державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства України, у січні-вересні 2015 року отримали 1,626 мільярда гривень чистого прибутку проти 348 мільйонів гривень збитку за аналогічний період 2014 року.

Про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов в ході прес-конференції за підсумками роботи концерну в 2015 році.

За його словами, за 9 місяців цього року до держбюджету було перераховано 3,1 мільярда гривень, а за підсумками всього року ця сума становитиме понад 4 мільярдів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, оборонне виробництво України щорічно зростає на 200-300 відсотків. На даний момент виробничі можливості воєнно-промислового комплексу України стали перевищувати можливості державного бюджету придбати цю техніку для Міністерства оборони.