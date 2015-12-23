"Антонов" підписав контракти на виробництво майже 60 літаків

Державне підприємство "Антонов", яке є єдиним в Україні виробником літаків і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підписало контракти на виробництво майже 60 літаків, повідомив УНІАН генеральний директор держконцерну Роман Романов.

"Сьогодні кількість контрактів наближається до 60. За моєю інформацією, підприємство вже почало отримувати гроші для їх виконання", - сказав Романов.

При цьому інших деталей контрактів він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Романов повідомив, що "Антонов" підписав контракти на виробництво 43 літаків. За його словами, підприємство отримало замовлення на виробництво літаків Ан-178, Ан-158, Ан-74.

У середині грудня представники "Антонова" повідомили про підписання меморандуму з Taqnia Aeronautics (Саудівська Аравія) про намір спільної поставки 30 нових середньомагістральних транспортних літаків Ан-178 для Військово-повітряних сил Саудівської Аравії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.