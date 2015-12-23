ЄАЕС вводить антидемпінгове мито на сталеві колеса з України

Колегія Євразійської економічної комісії (наднаціональний орган Євразійського економічного союзу) прийняла рішення запровадити антидемпінгове мито на українські сталеві суцільнокатані колеса терміном на 5 років у розмірі 4,75% від митної вартості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, у період з 1 січня 2011 року до 30 червня 2014 року обсяг імпорту таких коліс з України зріс у 4,3 разу, а їх частка на ринку ЄАЕС ‑ у 4,7 разу. При цьому ціни на українські колеса були нижчими за ціни на аналогічний товар з інших країн у 2,5-5 разів.

Під тиском демпінгового імпорту прибуток виробників сталевих коліс у країнах ЄАЕС впав на 38,4%, рівень рентабельності продажів знизився на 5,4 відсоткового пункту; обсяги виробництва та реалізації знизилися на 25,2% та 20,8% відповідно. Незважаючи на зусилля щодо збереження цінової конкурентоспроможності, підприємствам країн Союзу не вдалося втримати частку на ринку, яка скоротилася на 3,9 відсоткового пункту.

Розслідування проводилося за результатами розгляду заяви АТ «Виксунський металургійний завод» і ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат».

Рішення набирає чинності після закінчення 30 календарних днів з дати його офіційного опублікування.

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Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК), постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), розпочала роботу 2 лютого 2012 року. На сьогодні до ЄЕК входять представники чотирьох країн: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Рішення Комісії обов'язкові для виконання на території країн ЄАЕС.

29 травня 2014 року було підписано Договір про створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). В рамках Союзу забезпечується свобода руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили, проведення скоординованої, узгодженої єдиної політики в різних галузях економіки.