"Укроборонпром" у 2016 році запустить виробництво боєприпасів і двигунів для бронетехніки

Державний концерн «Укроборонпром», який об'єднує головні оборонні підприємства країни, у 2016 році має намір запустити виробництво боєприпасів різних калібрів, а також розв‘язати проблему з постачанням двигунів для виготовлення бронетехніки, налагодивши серійне виробництво на українських підприємствах.

Про це повідомив гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов під час прес-конференції за підсумками роботи концерну в 2015 році.

Зокрема, згідно з інформацією керівництва концерну, виробництво двигунів планується запустити на Заводі імені Малишева і Харківському конструкторському бюро з двигунобудування. Виробництво боєприпасів планується запустити на потужностях київського підприємства «Артем». Там же концерн має намір розмістити виробництво з комплектації вибуховими речовинами бойових частин ракет і боєприпасів.

Також у планах на 2016 рік - модернізація виробничих потужностей Харківського конструкторського бюро імені Морозова і Заводу імені Малишева для серійного виробництва танків БМ «Оплот» і деталей для бронетехніки, зокрема, ходової частини й трансмісії для бронемашин «Дозор» і БТР-4.

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Як повідомляв УНІАН, на початку року керівництво «Укроборонпрому» планувало в 2015 році випуск 40 танків «Оплот», а в 2016 році вихід на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також цього року концерн планував випустити 150 машин «Дозор-Б», модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Тільки до кінця року «Укроборонпром» підписав контракт з Міноборони і виготовив 10 машин «Дозор».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації й утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.