"Укроборонпром" з поляками розроблять САУ на базі української бронетехніки

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, спільно з польською компанією має намір розробити два нових типи самохідних гармат на базі виготовленої в Україні бронетехніки.

Як повідомляється в річному звіті концерну, з української сторони проект буде реалізовувати Конструкторське бюро ім. Морозова, а з польської - компанія Huta Stalowa Wola.

Одним з проектів є створення 120-мм самохідного міномета на шасі БТР-4Е, а другим - 155-мм самохідної гаубиці на базі шасі танка БМ "Оплот".

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Як повідомляв УНІАН, у 2016 році "Укроборонпром" має намір запустити виробництво боєприпасів різних калібрів, а також вирішити проблему з постачанням двигунів для виготовлення бронетехніки, налагодивши серійне виробництво на українських підприємствах.

Крім того, в планах концерну - модернізація виробничих потужностей Харківського конструкторського бюро ім. Морозова та Заводу ім. Малишева для серійного виробництва танків БМ "Оплот" і деталей для бронетехніки, зокрема, ходової частини та трансмісії для бронемашин "Дозор" і БТР-4.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.