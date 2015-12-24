"Укроборонпром" наступного року представить модернізовану РЛС "Кольчуга"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, до 2016 року планує завершити розробку і представити модернізовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Про це повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Олександр Пащенко в ході прес-конференції за підсумками роботи концерну в 2015 році.

"Ми впевнені, що найближчим часом буде створено радіолокаційний комплекс, який за тактико-технічними характеристиками перевершить всім відому станцію "Кольчуга". Він реалізований на сучасній базі з використанням технічних інновацій, які нам тепер доступні, за стандартами НАТО. Я сподіваюся, у 2016 році ми його вже покажемо громадськості", - сказав Пащенко.

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Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" спільно з польською компанією Huta Stalowa Wola має намір найближчим часом розробити два нових типи самохідних знарядь на базі виготовленої в Україні бронетехніки. Одним з проектів є створення 120-мм самохідного міномета на шасі БТР-4Е, а другим - 155-мм самохідної гаубиці на базі шасі танка БМ "Оплот".

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Довідка УНІАН. РЛС "Кольчуга" - радянська автоматична станція пасивної радіотехнічної розвідки. В Україні проводилася на донецькому заводі "Топаз". В результаті бойових дій та окупації Донбасу проросійськими бойовиками, потужності заводу і техдокументація були вивезені в Росію.

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Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.