В уряді РФ визнали залежність російського бізнесу від Туреччини

Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» визнав, що російський бізнес залежить від Туреччини, передає Газета.RU.

«Є деякі галузі, такі, як, наприклад, туріндустрія, яка дуже залежить від цього напрямку, де якраз обмеження найбільш зримі», — заявив Улюкаєв.

Читайте такожПрогноз Stratfor щодо політичної та економічної ситуації в світі: протистояння Туреччини з Росією неминучеКрім туріндустрії, міністр відзначив високий рівень залежності від турецьких продуктів.

«Частка імпорту томатів з Туреччини дуже велика», — визнав Улюкаєв.

При цьому в уряді, за словами Улюкаєва, тільки зараз почали оцінювати наслідки введених санкцій проти Туреччини.

«Повинні бути розглянуті і повинні бути прийняті необхідні заходи, але поки ця ситуація перебуває на стадії оцінки», — заявив міністр.

Раніше в МЕР визнали, що ціни на плодоовочеву продукцію в Росії протягом двох тижнів грудня виросли на 3,7%, особливо помітно подорожчали помідори і огірки. Це пов'язано в тому числі з забороною постачання турецьких товарів в Росію, яка набуде чинності 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада п.р. турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами. Зокрема, РФ ввела санкції проти Туреччини.

В уряді Туреччини пообіцяли відповісти на санкції Російської Федерації.