Цього року Міноборони уклало контрактів на придбання озброєння на 5 мільярдів гривень

Про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. Державні підприємства продовжують постачати Збройним силам нове і модернізоване озброєння і військову техніку.

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"Згідно з державним оборонним замовленням на 2015 рік цього року Міноборони уклало понад 100 контрактів та додаткових угод з державними підприємствами на загальну суму понад 5 млрд грн. Це дало змогу закупити для ЗСУ 3 тис 756 одиниць озброєння та військової техніки та майже 402,5 тис ракет та боєприпасів", - сказала Гаврилюк.

Зокрема, вона розповіла, що до вказаних видів озброєння, техніки та устаткування відноситься 67 артилерійських гармат до бронетанкового озброєння, 625 тепловізійних, оптичних прицілів та засобів нічного бачення; 50 наземних радіолокаторів; 640 одиниць стрілецької зброї та 1000 глушників до неї.

Також йдеться про 31 одиницю бронетанкового озброєння і техніки, серед яких бронетранспортери БТР-4Е; 30 протитанкових ракетних комплексів; 610 одиниць автомобільної техніки, серед яких автомобілі КрАЗ різних модифікацій та бронеавтомобілі різного призначення; 20 модернізованих літаків і вертольотів та 28 одиниць радіоелектронного обладнання до них; 5 комплектів безпілотних авіаційних комплексів; 145 засобів інженерного озброєння; 379 засобів топогеодезичного і навігаційного забезпечення, 87 одиниць апаратури передачі інформації та 2 бойових катери.