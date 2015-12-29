Китай відвойовує у Росії сфери її впливу - WP

Китай в останні роки стрімко просувається «крізь центральноазіатський степ, що належить Росії», і це стає джерелом тривоги і недовіри російської влади, пише The Washington Post.

Читайте такожЦентробанк Китаю продовжує безпрецедентно знижувати курс нацвалютиУ 2013 році глава КНР Сі Цзіньпін анонсував в Астані запуск проекту «Шовковий шлях», в рамках якого на кордоні Китаю і Казахстану в даний момент будується гігантська будівля, в якій розташуються міграційна і митна служби. Крім цього, неподалік Пекін будує «практично нове місто» з блоками будинків і торговими центрами. Таким чином, Китай прагне отримати сировинні багатства регіону для підтримки власної промисловості, намагається налагодити в Центральній Азії зв'язок в галузі безпеки і хоче прокласти альтернативні маршрути для того, щоб вести торгівлю з Європою.

За словами експерта Олександра Габуєва, Москва не схвалює амбітні плани Пекіна. Вона вважає, що китайська влада намагається забрати у Росії Центральну Азію і використовує російську кризу як шанс, щоб зміцнити своє становище в регіоні.

Між тим, Сі Цзіньпін запевняє президента РФ Володимира Путіна, що Китай не намагається послабити російські позиції в Центральній Азії. Тим не менш, Китай вже замінив Росію в якості найбільшого торгового партнера і кредитора Центральної Азії, вважає автор статті.